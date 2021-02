Palladino avvisa: «Inter, contro Genoa e Parma più difficile che col Milan!»

Raffaele Palladino (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Palladino – allenatore del Monza Under 15 -, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, fa i complimenti a Conte per il lavoro di trasformazione fatto sull’Inter e su Lukaku. Ma avverte che contro Genoa e Parma non sarà facile come contro il Milan

INTER INCREDIBILE – Anche Raffaele Palladino non può non sottolineare la prestazione nerazzurra nel Derby di Milano: «Ieri l’Inter ha fatto una partita davvero incredibile. Il gol iniziale è frutto del grande lavoro di Antonio Conte. Sappiamo bene che all’inizio del campionato l’Inter aveva un modo propositivo di approcciare alla partita, andando subito in avanti, invece ora è più attendista. Preferisce difendersi all’altezza dei 75 metri e poi attaccare con grande velocità, con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Achraf Hakimi e Ivan Perisic, che ieri ha fatto una partita incredibile».

LUKAKU TRASFORMATO – Su tutti, Palladino è colpito dalla crescita tecnico-tattica del centravanti belga: «Secondo me è un’Inter che si è modificata nel corso di questi mesi e in questo periodo è difficile affrontarla. Lukaku a inizio anno sbagliava gol incredibili, me lo ricordo al Manchester United che aveva delle carenze. Ora è migliorato in modo incredibile. Sa fare tutto, anche gli assist! Ormai è quasi immarcabile. Merito anche di Conte che ha trasformato Lukaku in un giocatore concreto».

PROSSIMI AVVERSARI – Palladino avverte Conte sui pericoli post-derby: «L’Inter è in uno stato di forma incredibile, come non lo era due mesi fa. A parti inverse, il Milan non è brillantissimo e lo dicono anche i risultati. Questo è un dettaglio da non trascurare. Il Milan ha attaccato l’Inter lasciandole degli spazi. Invece Genoa e Parma sono due squadre difficili da affrontare, perché tengono il baricentro basso. Quindi serviranno soluzioni diverse rispetto al derby. Vedremo se nelle prossime due partite l’Inter riuscirà a fare bene le due fasi».