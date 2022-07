Palermo consiglia Vidal: «Lui uno da Boca Juniors e per più anni!»

Martin Palermo, ex leggenda del Boca Juniors ora allenatore, in un’intervista a ESPN consiglia il club argentino ad Arturo Vidal, in uscita (da svincolato) dall’Inter. Questo dopo le voci di questi giorni sul cileno (vedi articolo).



IL CONSIGLIO DEL BIG – Martin Palermo consiglia il trasferimento in Argentina al centrocampista cileno: «Arturo Vidal è un giocatore da Boca Juniors. È un centrocampista di grande qualità, questo è indiscutibile. Se fossi in lui verrei e non solo per un anno, ma almeno due anni. Il Boca ci deve pensare seriamente per rafforzare il club. Con il giusto mercato, Juan Roman Riquelme deve accelerare per Arturo Vidal».