Palermo, colpaccio a Parma: Gomis para tutto, anche un rigore!

È Gomis il grande protagonista della vittoria e qualificazione del Palermo ai trentaduesimi di Coppa Italia. Il portiere para qualsiasi cosa, compreso un rigore sullo 0-0, e a Parma i gialloblù si impongono 0-1.

COLPACCIO ESTERNO – Dopo il Brescia, c’è un’altra squadra di Serie B che accede da oggi ai sedicesimi di Coppa Italia. È il Palermo, che passa 0-1 sul Parma al Tardini. Un errore di Dimitris Nikolaou, che va per calciare il pallone e prende in pieno Valentin Mihaila, causa un rigore in favore dei gialloblù. Per assegnarlo, però, l’arbitro Daniele Perenzoni deve ricorrere al VAR perché in diretta non se n’era accordo. Dal dischetto si presenta al 20′ Dennis Man, calcia rasoterra alla sua destra ma Alfred Gomis intuisce la battuta e devia in angolo. Il portiere ospite è poi bravo due volte nel primo tempo a negare l’1-0. E sono parate decisive, perché nel primo minuto di recupero della frazione la difesa del Parma è incerta, l’ex Roberto Insigne da destra sul fondo si mette palla sul sinistro e infila Leandro Chichizola non certo ermetico. Nella ripresa i gialloblù perdono Ange-Yoan Bonny, sostituito poco prima dell’ora di gioco per infortunio. È un secondo tempo molto spezzettato, col Palermo che cerca di far passare il tempo per arrivare al 90′. Nel secondo dei sei minuti di recupero ancora Gomis strepitoso, su colpo di testa di Alessandro Circati da angolo: Palermo qualificato.

PARMA-PALERMO 0-1

Gol: 45′ +1 Insigne.