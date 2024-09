Palacios all’Università dell’Inter: due i modelli a cui ispirarsi – TS

Tomas Palacios arriva all’Inter come nuovo vice Alessandro Bastoni. Il classe 2003 argentino dovrà essere sgrezzato da Simone Inzaghi.

CRAQUE – In Argentina ne parlano benissimo: è una promessa assicurata. Tomas Palacios, da pochi giorni, è un giocatore dell’Inter. Dopo una trattativa un po’ turbolenta con l’Independiente Rivadavia, il club nerazzurro è riuscito alla fine a portarlo a Milano sborsando 6,5 milioni di euro, che con i bonus potranno diventare 11. Ad Appiano Gentile, l’obiettivo è quello di sgrezzarlo per renderlo un giocatore assolutamente da Inter. I modelli a cui ispirarsi, in verità, ce ne sono: da Alessandro Bastoni, di cui farà il vice, a Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, arrivato in sordina lo scorso, grazie al lavoro e all’abnegazione si è preso la fiducia di tutto il gruppo e dell’allenatore. Tant’è che in estate l’Inter ha pure rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro dal West Ham.

Palacios, futuro assicurato: l’Inter lo sgrezza

NESSUNA FRETTA – Palacios già durante questa pausa nazionali potrà lavorare ad Appiano Gentile. Inzaghi non ha fretta e lo schiererà solo ed esclusivamente quando avrà capito di potersi «fidare, senza se e senza ma, di lui». In Argentina, scrive Tuttosport, visto che nelle giovanili veniva inizialmente schierato da attaccante o da centrocampista avanzato, assicurano sia uno che parli poco e si applichi alla lettera. Altrimenti non avrebbe cambiato ruolo col sorriso e ottenuto grandi risultati nell’arco di pochi anni. Chi gli sta vicino ne esalta le qualità fuori dal campo, sostenendo che basterà vederlo sul verde per apprezzare le doti da atleta.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna