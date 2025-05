Palacios, ultimi scampoli di Monza: parte titolare contro l’Atalanta

Atalanta-Monza, comunicate le formazioni ufficiali della sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Tra i titolari anche Tomas Palacios, per la quarta volta dal primo minuto.

IL PUNTO – Atalanta-Monza si disputerà al Gewiss Stadium alle ore 15:00. I brianzoli sono praticamente retrocessi, manca solo la matematica, visto che la quota salvezza è distante addirittura 12 punti (Lecce a 27 punti). Per quanto riguarda, invece, l’Atalanta, la squadra di Gian Piero Gasperini è salda al terzo posto in classifica e a va a caccia di punti per sigillare l’accesso alla prossima Champions League. Ma non deve assolutamente sottovalutare l’orgoglio brianzolo. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, c’è la presenza di Tomas Palacios. L’argentino, arrivato a Monza in prestito per sei mesi fino a giugno, ha trovato poca continuità, tant’è che si tratta solamente della sua quarta titolarità da quando è arrivato in Brianza. Ultimi scampoli di Monza per lui. In estate farà ritorno a Milano e poi l’Inter dovrà valutare il suo futuro. Se lasciarlo in rosa, oppure rispedirlo nuovamente in prestito. Intanto, nelle formazioni ufficiali della partita di oggi è presente.

Palacios titolare: le formazioni ufficiali di Atalanta-Monza

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All. Nesta