Palacios, si attende annuncio Inter! Intanto prima ‘presenza’ a breve?

Palacios ha finalmente firmato il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni. Il giovane difensore argentino va di fatto a completare la rosa a disposizione di Inzaghi e adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale. La sua prima ‘presenza’ potrebbe arrivare prestissimo

AFFARE LOW COST – Tomas Palacios, dopo alcuni giorni di attesa dovuti a rallentamenti burocratici tra i suoi ormai ex club argentini, Talleres e Independiente Rivadavia, ha firmato firmato il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni. I Campioni d’Italia si assicurano il ventunenne difensore argentino per una cifra che si aggira intorno afli 11 milioni di euro, bonus inclusi.

PRESENZA – Palacios, oltre ad aver firmato, ha anche già svolto tutto l’iter necessario per l’annuncio ufficiale: dunque interviste e contenuti social. Adesso si attende soltanto il lancio dell’Inter, impegnata questa sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Naturalmente Palacios non sarà a disposizione, ma la sua prima ‘presenza’ potrebbe arrivare prestissimo.

SIMILITUDINI – Palacios nell’immaginario collettivo è un colpo non molto differente da quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco arrivò l’estate scorsa in punta di piedi e senza grandi pretese. L’inserimento in gruppo è stato ottimo, quello in campo ovviamente più lento e graduale, fino all’esplosione definitiva. Bisseck quando chiamato in causa ha risposto sempre bene, dando il suo contributo alla conquista dello scudetto con gol anche importanti.

ATMOSFERA – Inzaghi spera ovviamente di poter bissare il successo con Palacios, che andrà ad occupare la casella lasciata momentaneamente vuota da Tajon Buchanan. In ogni caso, la prima ‘presenza’ di Palacios davanti al suo nuovo pubblico potrebbe verificarsi a breve: stasera, in occasione di Inter-Atalanta, potrebbe infatti essere presente sugli spalti insieme al suo staff. Avrà modo di assistere ad una bella partita e assaporare l’atmosfera magica di San Siro.