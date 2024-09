Palacios, così il preparatore Scolari: «Simile a Bastoni, ma una qualità in più»

A parlare di Tomas Palacios, il cui agente Francisco Hernandez si è concesso ai nostri microfoni un paio di giorni fa, il suo preparatore ai tempi del Talleres Scolari. Ha un’abilità in più rispetto ad Alessandro Bastoni.

POSTURA – Ignacio Scolari sul lavoro con Palacios al Talleres: «Noi con Palacios abbiamo adattato spesso i lavori in palestra per correggerne la postura. Ad essere così alto spesso si curvava verso il basso e questo non va bene. Ci siamo focalizzati su lavori con spalla e testa alzata, senza permettergli che queste si potessero abbassare».

CARATTERISTICHE – Lo stesso Scolari sulle qualità di Palacios: «Quando l’avevo conosciuto mi aveva impressionato il suo livello tecnico, in relazione alla sua struttura fisica. Ha qualità di atleti molto più dinamici, di un passo molto più corto rispetto alla sua altezza. Il suo sinistro è davvero importante. Sapevo che avrebbe potuto giocare tra i professionisti per tecnica, il suo sinistro, velocità, leadership: tanto che da noi era stato spesso capitano delle squadre in cui ha militato».

SIMILE – Poi Scolari continua in questo modo: «Per lui è una cosa normale il dribbling. Ha estrema fiducia in se stesso e nelle sue caratteristiche. Utilizza alla perfezione il corpo, ha davvero le doti per essere un grandissimo braccetto di sinistra. Vice Bastoni? Lo vedo abbastanza simile, come caratteristiche, al difensore italiano. Ma Palacios possiede anche qualità da laterale mancino».

ESEMPIO – Infine, Palacios viene preso come esempio per i ragazzi: «Palacios deve essere un esempio, una motivazione per il futuro. Ha mosso il primo passo arrivando in uno dei migliori club del mondo come l’Inter. I ragazzi del Talleres lo devono prendere come un referente, qualcuno di cui seguire le orme».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna