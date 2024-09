Palacios e la possibilità che l’Inter può esplorare. Fare di necessità virtù – CdS

Tomas Palacios è stato ingaggiato come braccetto sinistro dall’Inter. Le dinamiche della stagione, con le possibili vicende che potranno coinvolgere alcuni componenti del reparto arretrato dei nerazzurri, potrebbero però scompaginare il quadro.

UNA PREMESSA – Tomas Palacios è stato scelto dall’Inter per occupare la posizione di braccetto sinistro in assenza di Carlos Augusto. Quest’ultimo, a causa dell’infortunio al perone sofferto da Tajon Buchanan durante il ritiro con il Canada nel periodo della Copa America, è costretto infatti a scalare nella posizione di esterno sinistro per poter sopperire all’assenza del calciatore ex Club Brugges. L’acquisto dell’argentino è quindi funzionale a garantire al tecnico di Simone Inzaghi due titolari per ogni ruolo del reparto difensivo, assicurando una copertura fino al recupero di Buchanan.

Il recupero di Buchanan e le possibilità inesplorate: perché Palacios può essere un fattore per l’Inter!

LO SCENARIO – Il rientro in campo di Buchanan, considerato ora molto più ravvicinato rispetto a quanto si pensava fino a poco tempo fa, potrebbe spingere Inzaghi a fare un ragionamento per la sua difesa. Il riferimento è alla possibilità di provare Palacios con costanza nel ruolo di difensore centrale, unendo così due fattori che potrebbero invitarlo ad applicare il principio “fare di necessità virtù”: il recupero di Buchanan, che potrebbe consentire a Carlos Augusto di tornare a rappresentare il vice-Bastoni, e le mancate garanzie che Francesco Acerbi e Stefan De Vrij possono assicurare dati l’età e le condizioni fisiche non sempre ottimali. Ai posteri l’ardua sentenza.

Fonte: Corriere dello Sport