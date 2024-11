Palacios, pochi minuti? L’Inter ha la soluzione! ‘Aiuta’ Oaktree – TS

Tomas Palacios in questa stagione ha giocato solamente nove minuti contro l’Empoli. L’investimento dell’Inter in estate è stato comunque importante. Oaktree ha la soluzione.

SOLUZIONE – Continua il periodo di apprendimento di Tomas Palacios all’Inter, come sottolineato anche alcune settimane fa dal suo rappresentante ai canali di Inter-News.it. In questa stagione ha però appena raccolto nove minuti, nel turno infrasettimanale che l’Inter ha giocato sul campo dell’Empoli vincendo per 3-0. Per il resto tanta panchina e allenamenti con i grandi. Ovviamente, il ragazzo preso dall’Independiente Rivadavia va aspettato: le potenzialità ci sono e la sua crescita dovrà essere graduale. Difficilmente potrà andare via in prestito fino al termine della stagione, ma la soluzione per velocizzare il suo adattamento in Italia potrà arrivare grazie all’aiuto di Oaktree. La proprietà americana, infatti, sta accelerando per consegnare all’Inter il progetto della seconda squadra. Dalla stagione che verrà ci sarà pure la squadra U23.

Palacios e l’Inter U23: non solo l’argentino ad aggregarsi

SDOPPIARSI – Palacios di conseguenza potrà sdoppiarsi giocando sia per l’Inter U23, che per la Prima Squadra. E lo stesso varrà per alcuni giovani interessanti della Primavera nerazzurra come Berenbruch e Aidoo. A proposito dell’Under 23, la società vorrebbe presentare il proprio progetto in primavera, quando andrà chiesto alla Federcalcio lo slot eventualmente liberato da una mancata iscrizione, lo stesso iter affrontato dal Milan. Insomma, la strada sembra tracciata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino