Palacios a un passo dall’Inter e l’ormai ex allenatore rischia… l’esonero!

Mentre Tomas Palacios si avvicina sempre più all’Inter il destino del suo – ormai ex – allenatore Cicotello prende una piega complicata. Rischia il posto in panchina all’Independiente Rivadavia.

VICINISSIMO – Ogni ora che passa avvicina sempre più Tomas Palacios all’Inter. Al trasferimento ufficiale nella rosa di Simone Inzaghi manca davvero pochissimo, tanto che il difensore argentino è già arrivato a Milano. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche che precederanno la firma sul contratto e l’ufficialità. Mentre in Italia sembra essere tutto più che tranquillo, negli ultimi giorni la situazione in Argentina, in particolare al club in cui Palacios ha giocato in prestito dal Tallares, si sta complicando.

Palacios all’Inter. Anche il suo allenatore lascia l’Independiente Rivadavia? Futuro a rischio!

RISCHIO – I tifosi dell’Inter possono continuare, almeno per ora, a fare sogni sereni: quanto sta succedendo all’Independiente Rivadavia non dovrebbe compromettere il passaggio di Palacios in nerazzurro. Quello a rischio, infatti, è il suo ormai ex allenatore Martín Leonel Cicotello. Dopo l’ultima sconfitta casalinga subita lo scorso venerdì contro il Platense, infatti, il mister è finito sotto accusa da parte dei tifosi. Il tecnico ha lasciato il terreno di gioco, non presentandosi neanche alla conferenza stampa di fine partita. Al posto di Cicotello, davanti ai giornalisti si è seduto il presidente dell’Independiente Rivadavia, Daniel Vila, insieme al calciatore Tobías Ostchega. Nelle prossime ore l’allenatore incontrerà la presidenza del club e solo al quel punto saprà se il suo futuro sarà ancora su quella panchina o lontano dall’Indipendiente Rivadavia, proprio come per Palacios.

Fonte: TycSports.com