Palacios dalla panchina in Cagliari-Monza. Una costante negativa per l’Inter

Tomas Palacios non è stato inserito dal tecnico del Monza Alessandro Nesta nell’11 titolare che sfiderà a breve il Cagliari nella sfida dell’Unipol Domus. Si tratta della terza panchina consecutiva, con l’Inter che non può che guardare negativamente a questa realtà.

LA DECISIONE – Tomas Palacios partirà dalla panchina nel match che il Monza disputerà contro il Cagliari alle ore 12:30 all’Unipol Domus. A comporre il reparto arretrato dei brianzoli saranno Pedro Pereira, Armando Izzo e Danilo D’Ambrosio, a dimostrazione di quanto il tecnico Alessandro Nesta preferisca fare affidamento su calciatori maggiormente esperti rispetto che su un talento ancora grezzo come Palacios. A ciò, però, l’Inter non può che reagire con disappunto, consapevole di una costante che caratterizza la presenza dell’argentino a Monza dal momento del Nesta bis.

Palacios ancora assente: dal Monza, l’Inter non ha ricevuto le risposte sperate

UNA COSTANTE – La panchina contro il Cagliari è infatti la terza consecutiva per Palacios in Serie A. Con il non adeguato minutaggio di cui l’argentino sta disponendo con il Monza, l’Inter non può che trarre delle riflessioni opportune per il futuro. Nello specifico, l’esigenza sarà quella di individuare una sistemazione che sia tale da assicurargli con certezza una presenza non centellinata nella prossima stagione. Così da poter accertare in maniera effettiva se il classe 2002 abbia i presupposti per poter indossare in pianta stabile la maglia del club nerazzurro nelle prossime stagioni.