Palacios fuori dalla lista Champions League: scelta Inter chiara – CdS

Alla fine Tomas Palacios è rimasto fuori dalla lista Champions League dell’Inter. Inzaghi ha scelto di inserire l’infortunato Tajon Buchanan.

LA SCELTA – Né Tomas Palacios né Joaquin Correa, tra i due litiganti gode il terzo (a sorpresa): ovvero Tajon Buchanan. Il canadese, al momento out per la frattura della tibia, è stato inserito da Simone Inzaghi nella lista Champions League. Il canadese dovrebbe rientrare tra fine ottobre ed inizio novembre, praticamente in prossimità della partita casalinga contro i londinesi dell’Arsenal a San Siro. Dunque, almeno inizialmente, Palacios non potrà esordire in Champions League. Dovrà aspettare e sperare che l’Inter passi la prima fase. Infatti, al termine di questa, le squadre che passeranno il turno potranno modificare la propria lista inserendo magari qualche altro giocatore.

Niente Palacios nella lista Champions League: l’Inter va di esperienza

ESPERIENZA – Qui Palacios dovrà farsi trovare già pronto, facendo vedere in allenamento e durante le apparizioni in partita di meritarsi quell’eventuale posto. La scelta di Inzaghi non inserirlo in questa prima fase sulla lista Champions League è riconducibile alla sua scarsa esperienza al livello internazionale. Il classe 2003 è alla sua prima avventura in Europa e nel grande calcio, quindi ha bisogno di un periodo di apprendistato più lungo per familiarizzare con i nuovi ritmi e i movimenti sul campo. Per questo si è preferito andare su una scelta più sicura in prospettiva, senza correre alcun rischio. Dal canto suo Buchanan, conosce già i meccanismi dell’Inter di Inzaghi e, inoltre, può giocare sia a destra che a sinistra.

