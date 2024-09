Palacios no stop, carichi extra! E intanto 3 nazionali rassicurano l’Inter – CdS

Tomas Palacios non si fermerà durante questi giorni di riposo lasciati da Simone Inzaghi all’Inter. Il difensore argentino vuole subito ritrovare la forma atletica migliore. Intanto, il dottor Volpi ha ricevuto importanti rassicurazioni su tre giocatori.

EXTRA – Sono giorni di allenamento no stop per Palacios, il ragazzo argentino del 2003 preso dall’Inter all’ultimo giorno di mercato per fare il vice di Alessandro Bastoni. D’altronde, ha iniziato ad allenarsi veramente da circa un paio di giorni. L’intricata trattativa tra il club nerazzurro e gli argentini dell’Independiente Rivadavia, scrive il Corriere dello Sport, lo ha costretto a rimanere a lungo in albergo in attesa della fumata bianca definitiva. Dopodiché si è dovuto recare nuovamente in Argentina per ottenere il visto. Dunque, c’è da rimettersi nuovamente in riga dal punto di vista atletico. Non ci vorrà molto, anche perché il campionato argentino è già in svolgimento. Da martedì, Palacios potrà incontrare anche il resto della compagnia, con i vari nazionali rientranti dalle proprie trasferte in giro per l’Europa. Da giovedì, potrà abbracciare anche il suo connazionale Lautaro Martinez.

Inter, tra l’inserimento di Palacios e il rientro dei nazionali

RASSICURAZIONI – Una volta ritrovata la condizione atletica, arriverà la parte leggermente più complicata ma anche più intrigante per Palacios: ossia lavorare per rientrati nei dettami tattici e tecnici dell’Inter di Inzaghi. Qui ci vorrà un periodo di apprendistato per capire bene i meccanismi e per integrarsi nel sistema nerazzurro. A ogni modo, martedì la Pinetina riaprirà i cancelli per tutti. E ci saranno anche i primi rientri dei nazionali. Anche Barella, dopo l’operazione al naso, tornerà pienamente a disposizione. Intanto, conclude il Corriere dello Sport, il dottor Volpi, sempre in contatto con tutti i giocatori convocati, ha avuto rassicurazioni sulle condizioni di Frattesi, Arnautovic e Zielinski.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.