Palacios assente nell’allenamento di rifinitura di Inter-Lipsia: il motivo

Dopo l’allenamento di rifinitura alla vigilia di Inter-Lipsia arrivano novità riguardanti anche Thomas Palacios. Ecco perché il giovane argentino non ha preso parte alla seduta di San Siro.

AGGIORNAMENTI – Dalla rifinitura odierna nerazzurra, tenutasi a San Siro alla vigilia di Inter-Lipsia, arrivano novità sulla probabile formazione ma non solo. Mentre gli uomini di Simone Inzaghi si preparano al match di Champions League di domani sera, Thomas Palacios resta fuori per un motivo per definito. Motivo che non ha a che fare con l’assenza del nome del giovane argentino nelle liste UEFA del club nerazzurro.

Palacios assente in Inter-Lipsia ma presente: ecco perché

LE MOTIVAZIONI – Palacios non ha preso parte all’allenamento di rifinitura alla viglia di Inter-Lipsia ma ha comunque lavorato, seppur in solitario. L’assenza in gruppo a San Siro del centrocampista è da ricondurre alla necessità di un po’ di lavoro di scarico, al quale si è sottoposto ad Appiano Gentile. L’argentino, dunque, continua ad allenarsi sperando di trovare maggior spazio nelle rotazioni di mister Inzaghi, che finora lo ha utilizzato solo nove minuti nella trasferta contro l’Empoli.