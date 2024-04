Palacio infuoca il derby: «Miglior momento con l’Inter? Gol di tacco al Milan!»

Milan-Inter è in programma il prossimo lunedì (22 aprile) e Rodrigo Palacio accende gli animi parlando del suo gol nel derby della stagione 2013/2014 con la maglia nerazzurra.

RICORDI – Nei ricordi di Rodrigo Palacio intervenuto sul Matchday Programme di Inter-Cagliari, vari momenti con la maglia nerazzurra. Ecco cosa rivela l’ex calciatore: «Per me giocare all’Inter è stato un piacere enorme, non è facile arrivare in una squadra così grande e sono molto orgoglioso di aver giocato per questi colori. Il momento più bello che ho vissuto in campo con questa maglia è sicuramente il gol di tacco contro il Milan, mentre l’assist è quello per Milito nella sfida contro il Bologna dell’ottobre 2012. Cosa penso di questa Inter? Mi piace molto, gioca un bel calcio, fa divertire i tifosi e ha tanti giocatori di talento». Insieme a lui anche altri due ex, Diego Milito e Ivan Cordoba, hanno parlato ai canali nerazzurri.