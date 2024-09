Pagliuca: «Sommer inaspettato! Martinez può diventare il futuro dell’Inter!»

L’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca ha grandi aspettative sul nuovo acquisto Josep Martinez. Poi il suo parere sul numero uno Yann Sommer e sulla gestione di Simone Inzaghi.

DUALISMO – L’Inter ha accolto nel corso dell’estate Josep Martinez, lasciando però il ruolo di primo portiere a Yann Sommer. Sulla questione interviene l’ex nerazzurro Gianluca Pagliuca: «Le gerarchie sono definite. Sul portiere Simone è molto fermo. Sceglie il suo titolare e va avanti con lui. E il titolare oggi è Sommer, il secondo è Martinez. Nelle grandi squadre, tanti allenatori, pretendono di avere due giocatori in ogni ruolo, anche in porta. L’Inter è una squadra ambiziosa che vuole vincere e così ha due numeri uno tra i pali. Cosa ne penso di questo? Così si tende a creare dei dualismi in un ruolo che secondo me non dovrebbe averne. Sicuramente una scelta così non fa stare tranquillo il titolare. Ma Martinez sa quale è il suo ruolo almeno in questa stagione».

Dal presente Sommer al futuro Martinez, l’opinione dell’ex Inter Pagliuca

ADATTO – Gianluca Pagliuca continua, sulle pagine di TuttoSport, dicendo: «Giusto cominciare da Sommer? Lo svizzero lo scorso anno ha vinto il campionato, ha fatto bene tra i pali e non si può pretendere di mettere da parte un portiere come lui. Non mi aspettavo di vedere un Sommer così lo scorso anno. Ma credo sia stato molto aiutato dai suoi compagni, dal tipo di squadra. Una squadra fisica, con centrali alti, forti di testa che lo hanno aiutato probabilmente nelle palle alte. Da Acerbi a Bastoni fino a De Vrij difficile prenderla con loro. Sommer poi è il portiere adatto all’Inter. Un portiere forte in una squadra forte che non fa grandi errori. Uno che sa parare anche i rigori. Un portiere diverso da Onana che continua invece a commettere qualche sbaglio anche ora, in Premier League. Lo scudetto della seconda stella è anche suo».

CORAGGIOSO – Gianluca Pagliuca conclude raccontando le proprie aspettative sul vice di Sommer: «Martinez l’anno scorso ha fatto molto bene al Genoa come l’anno prima in Serie B. Un portiere che può diventare il futuro dell’Inter. Approvo al 100% l’investimento fatto dalla società su di lui. Ora tocca a lui dimostrarlo, sfruttare le occasioni che già quest’anno gli capiteranno per guadagnarsi la fiducia. Josep Martinez è un portiere estroso, coraggioso, che non ha paura di sbagliare. Il portiere più forte in Serie A ha appena smesso di giocare (ride). Per me è Szczesny. Io la scelta della Juventus non l’ho capita. Di Gregorio è un buonissimo portiere ma Szczesny a 34 anni poteva essere ancora il numero uno di qualsiasi grande squadra. L’Inter ha fatto bene ha puntare su un più giovane. Szczesny è fortissimo, ma per il presente».