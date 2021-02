Pagliuca: Â«Sanchez non piÃ¹ quello di prima, ma importante per l’InterÂ»

Pagliuca: «Sanchez non più quello di prima, ma importante per l’Inter»

Gianluca Pagliuca

Intervistato da “TNT Sports Chile”, Gianluca Pagliuca – ex portiere dell’Inter e non solo – ha parlato del momento attuale di Alexis Sanchez, mettendo a confronto il suo apporto ai colori nerazzurri rispetto alle sue squadre passate.

FASE CALANTE – Gianluca Pagliuca ha analizzato le prestazioni di Alexis Sanchez, che all’Inter non ha sicuramente fatto vedere quanto mostrato in passato, specialmente con le maglie di Barcellona e Arsenal. Queste le parole dell’ex portiere: «Il meglio l’ha fatto vedere nel Barcellona e all’Arsenal. All’Inter è un giocatore importante, ma non è più quel ragazzino di prima. Il momento di massima forma è già passato. Io ricordo all’Arsenal, dove è stato un giocatore veramente fondamentale, fantastico. Adesso all’Inter forse è in fase calante. Resta sempre un gran giocatore, ma non è più il miglior Sanchez. Per me può giocare anche dietro alle punte, ma penso sia un’importante opzione per l’attacco grazie alla sua velocità. Si integra benissimo con Romelu Lukaku, così come fa anche Lautaro Martinez»