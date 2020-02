Pagliuca: “Padelli? Non facile sostituirlo! Assenza Handanovic si sente”

Intervistato ai microfoni di “Rai Sport” nel corso della trasmissione “Dribbling”, Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro e blucerchiato, ha parlato su Samir Handanovic e Daniele Padelli

PAGLIUCA – Queste le parole di Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Sampdoria, in vista di Inter-Sampdoria di domani sera partendo dall’estremo difensore Daniele Padelli, divenuto titolare a causa dell’infortunio di Samir Handanovic: «Ma sai, un secondo portiere che deve sostituire Handanovic non è facile. E Padelli nelle partite che ha giocato è stato sufficiente, però probabilmente in certe partite ci voleva “Super Handanovic”. Con “Super Handanovic” probabilmente un po’ di più poteva venire. Quanto vale in termini di punti Handanovic? Tantissimo! Io penso che Handanovic come portiere in questo momento è il più forte che c’è in Italia insieme a Donnarumma è uno dei più forti d’Europa. Quindi Handanovic è un portiere che quando non c’è si sente».