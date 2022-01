Pagliuca: «Onana? Handanovic ancora ottimo! Non farà subito il titolare»

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Bologna, intervenuto su Sky Sport, ha parlato dell’acquisto di Onana

DUALISMO – Queste le parole di Pagliuca: «Handanovic è ancora un ottimo portiere, sta facendo molto bene. Ad inizio campionato ha fatto qualche errore, adesso sta facendo bene. Ha un’imbattibilità di 500′ minuti (551′, ndr) e secondo il mio punto di vista è ancora buono. Se prima parava da 10 ora para da 8. Onana? Sono d’accordo, sempre che non si vada a fare quel caos come al PSG, con il dualismo Navas-Donnarumma. Non credo che farà subito il titolare, piano piano verrà inserito».