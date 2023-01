Pagliuca: «Napoli meritatamente primo, ma Inter può avvicinarsi! Di Gregorio…»

Gianluca Pagliuca, ex storico portiere dell’Inter, in un’intervista rilasciata a Bruno De Santis su Calciomercato.it ha parlato della lotta scudetto in Serie A facendo riferimento alla sfida con il Napoli. Poi un parere anche riguardo i giovani portieri italiani.

LOTTA SCUDETTO – Pagliuca esprime la sua opinione riguardo Inter-Napoli e la lotta scudetto in Serie A: «Se gli azzurri vincono a Milano, eliminerebbero l’Inter dalla lotta scudetto. Se dovesse vincere l’Inter, si avvicinerebbero un pochino le altre. Il Napoli è meritatamente in testa e se continuerà a giocare come nel girone di andata vincerà con merito lo scudetto. Credo che Spalletti riuscirà a tenere la squadra viva, compatta e concentrata, penso che vincerà il Napoli. Ma se dovesse esserci una battuta a vuoto, dietro ci sono squadre come la Juve, l’Inter, il Milan, ma anche Roma e Lazio che possono dire la loro».

IL FUTURO – Pagliuca parla anche dei portieri in Serie A, soprattutto quelli giovani e italiani: «Evidentemente le nostre società credono più negli stranieri ed è un grave errore. Ci sono tanti portieri italiani bravi: penso a Carnesecchi, Vicario, Meret che finalmente a Napoli sta trovando spazio, ma anche Di Gregorio».

Fonte: Calciomercato.it – Bruno De Santis