Pagliuca: «Mai perso un derby di campionato! Tifosi Inter mi amavano…»

Gianluca Pagliuca in un suo intervento sul canale “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha espresso la sua opinione riguardo i derby tra Inter e Milan, lui che ne ha vissuti diversi da protagonista.

IL DERBY – Pagliuca nel corso del suo intervento parla anche dei tanti derby di Milano giocati in nerazzurro: «Io non ho mai perso un derby con il Milan a parte uno di Coppa Italia. Per quattro anni pareggiavamo sempre quella di andata e poi vincevamo sistematicamente la sfida di ritorno. Io quando giocavo non riuscivo a star zitto e certe volte rispondevo. A fine partita dopo novanta minuti di insulti mi giro verso la curva ed esulto, sono sempre stato un tipo molto sanguigno e per i tifosi avversari non ero mai simpatico, però in compenso quelli della mia squadra apprezzavano l’amore per la maglia per cui indossavo».