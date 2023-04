Pagliuca: «Inzaghi via? Ci penserei due volte! Su Onana ero scettico»

Pagliuca in un suo intervento video in collegamento con gli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo l’operato di Simone Inzaghi all’Inter. Poi ha espresso la sua opinione anche su André Onana.

FUTURO – Gianluca Pagliuca ha espresso la sua opinione riguardo il futuro del tecnico dell’Inter: «Inzaghi purtroppo l’anno scorso ha perso il campionato all’ultimo, è stata veramente una croce per lui. Ha iniziato con un po’ di scetticismo, però nelle partite decisive riesce sempre a tirar tutto dalla propria squadra. Ha giocato contro il Benfica facendo una partita straordinaria con una cattiveria incredibile. Non mi stupirei che l’Inter arrivasse fino in fondo, metti anche la possibilità di vincere anche la Coppa Italia io ci penserei tante volte prima di lasciarlo andare».

PROTAGONISTA COL BENFICA – Pagliuca conclude parlando anche del portiere nerazzurro: «Su Onana ero un po’ scettico. In porta è reattivo, deve un po’ migliorare nell’atteggiamento, però nelle partite importanti non ha mai tradito. Quello che mi piace di lui è la tranquillità che dà alla squadra. Non credevo che quest’anno diventasse titolare subito al posto di Handanovic. Cessione in estate? Con un’offerta indecente ci potrei anche pensare, considerando i tanti giovani italiani che ci sono. Provedel sta facendo molto bene, ma il mio portiere preferito è Vicario».