Pagliuca: «Inzaghi da blindare! Vi dico la mia sulla finale di Champions League»

CALCIO – Alla vigilia della sfida tra Bologna e Inter, sulle colonne di Tuttosport è stato intervistato Gianluca Pagliuca, ex portiere di entrambe le squadre. Questo il suo pensiero sulla sfida al Dall’Ara che potrebbe decidere un pezzo di scudetto: «Domani mi aspetto una bella partita. Bologna e Inter giocano entrambe un grande calcio e il merito soprattutto è dei due allenatori. Italiano e Inzaghi sono tecnici moderni, che sanno tirare fuori il meglio dai propri calciatori».

Inter, ottimo lavoro di Inzaghi! Poi il pronostico sulla finale di Monaco

LAVORO – Pagliuca poi, viene incalzato sulla questione che tutti si pongono. Il Triplete è ancora possibile: «Ero a San Siro per la sfida contro il Bayern e ho visto una squadra forte, matura e con molti elementi all’apice della carriera, pertanto la possibilità di arrivare a trionfare in tutte le competizioni c’è. Scherzando però ho detto a qualche amico: Scudetto e Champions all’Inter, ma quarto porto e Coppa Italia al Bologna. Credo che alla fine sarebbero tutti contenti, io per primo amando entrambi i club. Simone ha fatto un lavoro incredibile e sta ottenendo il massimo da giocatori fortissimi, ma non più giovanissimi. Rinnovo? Va blindato al più presto: se lo merita; perché ha dimostrato di un essere bravissimo».

FINALE – Pagliuca infine, commenta l’impatto di due giocatori come Arnautovic e Sommer in campo con l’Inter: «In estate bisognerà ringiovanire la rosa e mi aspetto un innesto davanti, detto questo Arnautovic sta tornando a essere il giocatore decisivo che era a Bologna. In questo girone di ritorno sta facendo la differenza con gol pesanti rispetto a Taremi, che ha un po’ deluso. Può essere decisivo pure domani. Sommer sottovalutato? Su questo tema con me sfondate una porta aperta. Lo svizzero viene poco considerato mediaticamente, ma ha da anni un rendimento elevatissimo. Sa impostare il gioco ed è reattivo tra i pali. Forse pecca solo sulle uscite non essendo altissimo, ma tanto l’Inter dietro è ben coperta sulle palle alte grazie a saltatori fortissimi. Finale di Champions? Psg-Inter. Il Barça è fortissimo, però i nerazzurri possono mettere i catalani in grande difficoltà con la loro maggior esperienza e qualità difensiva».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira