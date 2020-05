Pagliuca: “Intervento migliore? Rigore parato a Matthaus decise Scudetto”

Pagliuca ha raccontato l’intervento che lui ritiene più importante in carriera ai microfoni di “TMW Radio”. L’ex estremo difensore sottolinea l’importanza del rigore parato a Lothar Matthaus ai tempi della Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni

INTERVENTO DECISIVO – Gianluca Pagliuca ha pochi dubbi: «La sua parata più bella e importante? La più importante il rigore parato a Matthaus che decise anche lo scudetto. Lei tornerebbe a giocare ora, in questo periodo di pandemia? Io se fossi ancora giocatore avrei paura, ma non per me ma per i miei affetti. Io sospenderei tutto. Ora ci sono meno contagi e ci sono più possibilità per riprendere. Ma io archivierei questa stagione, non assegnando titoli e ripartendo a settembre».