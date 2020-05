Pagliuca: “Inter, Radu vice Handanovic perfetto! No a Musso. Conte…”

Condividi questo articolo

Pagliuca è stato ospite in collegamento con “QSVS” su TeleLombardia. L’ex portiere dell’Inter ha detto la sua sull’Inter di Conte dando anche un parere su alcuni portieri della Serie A

PORTIERI – Così Gianluca Pagliuca: «Fin da quando sono ragazzo io ricordo che l’Inter ha sempre avuto grandi portieri. Ricordo Ivano Bordon, Walter Zenga, Francesco Toldo, Julio Cesar, io non mi ci metto (ride, ndr). Adesso c’è Samir Handanovic che è fortissimo. In questo momento considero Gianluigi Donnarumma il portiere italiano nettamente più forte di tutti, quindi qualunque portiere il Milan andrà a prendere in Italia sarà sempre meno forte di Donnarumma. Quindi si indebolirà sicuramente. Ci sono portieri bravi come Salvatore Sirigu, Pierluigi Gollini che mi piace molto. Juan Musso è un po’ altalenante, non mi fa impazzire, non lo vedo un portiere né da Milan né da Inter. Ionut Radu? Già lo vedo meglio. Lo conosco, ha fatto molto bene il primo anno al Genoa. L’anno scorso ha fatto qualche errore, hanno cambiato allenatore e ripreso Mattia Perin. Secondo me Radu è un buon portiere, come vice Handanovic sarebbe perfetto. A me piace molto il portiere del Verona Marco Silvestri che è poco reclamizzato. Alex Meret? Molto pubblicizzato, fa parte di quella categoria di portieri che li fanno più bravi di quello che sono. Prima devono dimostrare. Donnarumma lo sta dimostrando, Meret meno».

CONTE – Pagliuca poi esprime il suo giudizio sull’Inter di Antonio Conte: «Io mi aspettavo che l’Inter arrivasse seconda, adesso è terza a qualche punto dalla Lazio. La Juventus è nettamente la più forte, poi vedevo Inter e Lazio. Non Lazio e Inter. Però in Europa League è ancora in gara, in Coppa Italia è in semifinale. Conte qualcosa ogni anno porta a casa. Se si dovesse ripartire spero che porti a casa qualcosina».