Pagliuca: «Inter, troppi passi falsi. Onana-Handanovic, ecco cosa penso»

Mentre si avvicina Inter-Roma – oltre ai prossimi impegni anche in UEFA Champions League – in casa nerazzurra resta da monitorare una situazione. Ovvero quella legata al dualismo tra Samir Handanovic e André Onana. Intervistato da Radio Radio, l’ex portiere Gianluca Pagliuca ha fatto il punto sui due estremi difensori a disposizione di Simone Inzaghi.

ALTERNANZA – Da ex portiere, Gianluca Pagliuca capisce bene quella che può essere la gestione del ruolo. Un tema delicato in casa Inter, con Simone Inzaghi che finora ha alternato i due estremi difensori a sua disposizione. L’ex nerazzurro ha commentato così la questione: «Se il portiere è veramente forte, dovrebbe giocare sempre sia in campionato che in Champions League. Ad esempio l’Handanovic di qualche anno fa meritava di giocare tutte le competizioni, ma quest’anno sono d’accordo con la scelta di Inzaghi di alternarlo con Onana»

LOTTA SCUDETTO – Pagliuca ha poi commentato le possibilità delle big del campionato di conquistare lo scudetto a fine stagione: «Resto dell’avviso che l’Inter ha ancora qualcosa in più delle altre, ma ultimamente sta facendo troppi passi falsi. Vedo molto bene anche il Napoli che mi sta davvero stupendo, senza dimenticare Milan e Juventus. I bianconeri non vanno mai dati per morti, soprattutto quando recupereranno tutti gli infortunati».