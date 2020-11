Pagliuca: “Handanovic? Prima del lockdown immenso. Da giugno in poi…”

Bergomi Pagliuca Coppa UEFA Inter

Samir Handanovic non è più lo stesso portiere di alcuni mesi fa. A dirlo è Gianluca Pagliuca, ex numero 1 dell’Inter dal 1994 al 1999. Ecco le sue parole sul capitano nerazzurro, in collegamento con “Sky Sport”.

CAMBIAMENTO – Samir Handanovic sta vivendo un momento meno felice di un anno fa, secondo Gianluca Pagliuca. Nonostante il numero 1 dell’Inter sia stato nominato miglior portiere della Serie A 2018-19, in questa stagione sta vivendo un piccolo calo nelle sue prestazioni. E ne è ben consapevole l’ex portiere italiano, ormai surclassato come numero di presenze in maglia Inter. Pagliuca ne accumulò 234 in cinque stagioni, lo sloveno (attuale capitano nerazzurro) è a 352. Tra i portieri, davanti a lui ormai rimangono solo Ivano Bordon (382 presenze) e il mito Walter Zenga, settimo in assoluto nella storia dell’Inter. Ciononostante, Pagliuca descrive le sue prestazioni in calo: «Handanovic del pre-lockdown era immenso, dopo marzo-aprile è più vulnerabile. Rimane sempre un grandissimo portiere, ma la media tiri/parate si è abbassata tantissimo. Magari è un calo di forma, ma è da giugno che non è più l’Handanovic del pre-lockdown».