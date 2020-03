Pagliuca: “Handanovic punto a favore per Juventus-Inter. Favorita…”

Condividi questo articolo

Handanovic domenica sera tornerà a difendere i pali in Juventus-Inter, dopo un mese di asssenza per infortunio. L’ex portiere nerazzurro Pagliuca, intervistato dal “Corriere della Sera”, ha parlato di questo recupero e del derby d’Italia.

DECISIVO – Così Gianluca Pagliuca sul suo collega di reparto, di rientro in Juventus-Inter: «Il rientro di Samir Handanovic per l’Inter è fondamentale. Certo, stare un mese e mezzo fuori può dare a ogni portiere qualche problema. Avrà bisogno di un attimo di tempo per riprendere le misure sui cross e sulle uscite, una questione di millisecondi. È chiaro che l’occhio ci metterà un pochino a riabituarsi alle distanze. Da anni Handanovic è un punto di riferimento per l’Inter. In partite fondamentali, come quella con la Juventus, un conto è avere il portiere di riserva, un altro il titolare peraltro capitano della squadra. Il livello di sicurezza cambia e non poco. Poi ci sarà una differenza tra il primo e il secondo o no? Facile dire il portiere tanto deve solo parare, non è così. La gestione del reparto, delle distanze, dei momenti, è decisiva e il portiere è un ruolo cruciale e molto delicato».

UNA VALE L’ALTRA – Pagliuca, in nerazzurro dal 1994 al 1999 e protagonista del celebre precedente di Juventus-Inter del 1998, parla di cosa può dare Handanovic per il derby d’Italia: «C’è un livello pratico, di bravura diciamo, che è indiscutibile. Ancora più importante però è il piano psicologico, avere tra i pali il capitano dà indubbiamente fiducia al resto della squadra, la sua assenza toglie certezze. Una favorita? Le due squadre arrivano alla pari. Se ci fosse stato il pubblico avrei dato un piccolo vantaggio, diciamo il 55%, alla Juventus, ma con le porte chiuse è tutto azzerato. Handanovic è un punto a favore per l’Inter».

Fonte: Corriere.it – Guido De Carolis