Pagliuca: «Hall of Fame? Grandissimo onore! Grazie ai tifosi e forza Inter»

Pagliuca è entrato a far parte della Hall of Fame dell’Inter (vedi articolo). La società nerazzurra, attraverso l’account Instagram ufficiale, ha fatto arrivare un messaggio dell’ex portiere a tutti i tifosi interisti.

NUMERO UNO – Gianluca Pagliuca entra ufficialmente a far parte della Hall of Fame dell’Inter. L’ex estremo difensore nerazzurro è stato votato dai tifosi interisti di tutto il mondo ed è il primo dell’edizione 2021 a venire annunciato. Dopo la vittoria nella categoria portieri, Pagliuca non ha potuto trattenere l’emozione e ha mostrato tutta la sua gratitudine per questo importante riconoscimento: «Un ringraziamento a tutti i tifosi che mi hanno votato. Per me è un grandissimo onore far parte della Hall of Fame dell’Inter. Un abbraccio e sempre forza Inter».

Fonte: Instagram – Inter