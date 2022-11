Pagliuca: «Guai con l’Inter perché andai a guardare la Virtus. Simoni mi disse…»

Pagliuca racconta un aneddoto risalente ai suoi anni all’Inter. L’ex portiere, in un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, parla della sua passione per la pallacanestro e delle conseguenze avute in campo.

CONSEGUENZE – Gianluca Pagliuca ricorda un simpatico episodio accaduto negli anni in cui vestiva la maglia dell’Inter. L’ex portiere si racconta in una lunga intervista e dichiara: «Nel 1998 andare a vedere una partita della Virtus Bologna mi procurò guai. Dovevamo giocare Inter-Udinese e avevo chiesto a Gigi Simoni il permesso di andare a vedere la semifinale dell’Eurolega. Il mister mi aveva detto di no e di fare il professionista. Invece, quando ho preso la tangenziale per andare a Milano, ho visto il bivio per Bologna e l’ho preso per andare all’Unipol Arena a vedere la partita. Il problema è che mi hanno inquadrato e il giorno dopo c’era Simoni a riscuotere due milioni delle vecchie lire per la multa». Pagliuca conclude con un sorriso la narrazione ai microfoni di Sky Sport 24.