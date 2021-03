Pagliuca: «Diffidati Inter? Sono condizionati, ma Conte non può rischiare»

Condividi questo articolo

Gianluca Pagliuca

L’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca ha analizzato il momento storico dei nerazzurri di Antonio Conte, e il problema dei diffidati per il tecnico nerazzurro

IN BILICO – Vigilia di Parma-Inter con pochi dubbi per Antonio Conte. La vera questione, in casa nerazzurra, riguarda la gestione dei diffidati. L’Inter continua a mantenere diversi big a rischio squalifica. Secondo Gianluca Pagliuca, però, Conte ha poche alternative: «Quando ti giochi solo il campionato ed è un obiettivo alla portata, ci sta che non vuoi rischiare nulla e posso capire Conte. Giocare in diffida? Non è mai facile, per un portiere può essere più semplice, ma un giocatore oggi al minimo fallo prende il cartellino. Puoi essere condizionato».