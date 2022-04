Pagliuca: «Bologna-Inter, partita scudetto. Asterisco? Peso psicologico c’è»

L’Inter alle 20:15 gioca il recupero della 20′ giornata a Bologna che potrebbe dare la vetta della classifica ai nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua un grande doppio ex del match: Gianluca Pagliuca.

DECISIVA – L’Inter, in caso di vittoria a Bologna, volerà al primo posto a quattro giornate dalla fine. I nerazzurri vogliono i tre punti. Ecco il pensiero di Gianluca Pagliuca sul match. «Nell’arco di una stagione c’è sempre un momento di crisi, un calo di forma. L’Inter è stata fortunata perché è stata una crisi prolungata ma è stata aiutata dal Milan e dal Napoli con i loro cammini. Stasera è la partita della stagione: se dovesse vincere con il Bologna avrebbe ottime chance di vincere il campionato. Se non dovesse vincere col Bologna non credo che il Milan si lascerebbe scappare questa opportunità. Ricordando che l’Inter ha anche più partite da giocare vista anche la Coppa Italia. Come battere il Bologna? Loro stanno bene, sia mentalmente sia fisicamente, sono freschi. Domenica scorsa con l’Udinese mancavano diversi titolari oggi recuperati e se la giocano. Sono convinto che il Bologna renderà dura la vita all’Inter. Hanno fatto un risultato importante con la Juventus e senza le due espulsioni l’avrebbero portata a casa. Sarà una partita bella e tosta. Quanto pesa l’asterisco nella testa dell’Inter? Abbastanza. Di questa partita se ne parla da mesi e oggi è arrivata. Finalmente si gioca e si vedrà la reale classifica con tutte le squadre alla pari. Non ci sono più strani pensieri dell’opinione pubblica. E’ giusto che il campionato si giochi con la massima regolarità. Quando arrivi a un mese dalla fine del campionato senza tutte le gare alla pari un po’ di pensieri ti vengano. L’Inter sicuramente sta giocando bene, ma io ho visto Lazio-Milan e i rossoneri sono venuti fuori molto bene. E’ vero che è venuto fuori un gol fortunato ma atleticamente l’ho visto molto tonico. Come qualità l’Inter ha qualcosina in più ma alla fine basta poco o niente per decidere lo scudetto in un modo o nell’altro. L’Inter ha qualcosa in più del Milan ma anche loro stanno bene».