Pagliuca approva Onana: «Buon portiere! Viktoria Plzen? Penso una cosa»

Onana ha ormai preso il posto di Handanovic in porta e chi meglio di un grande ex numero uno dell’Inter, ovvero Gianluca Pagliuca, può dire la sua. L’ex nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, promuove il camerunense e invita la squadra di Inzaghi a fare attenzione al Viktoria Plzen

PROMOSSO – André Onana ha conquistato la titolarità in porta a discapito di Samir Handanovic, inizialmente partito in vantaggio. Gianluca Pagliuca, ex nerazzurro, promuove il camerunense: «Mi sembra che Onana sia un buon portiere e per quanto riguarda Handanovic, purtroppo per lui, quando si va vicino ai 40 anni si cerca sempre di favorire il portiere più giovane».

ATTENZIONE – Pagliuca dice poi la sua su Inter-Viktoria Plzen, match decisivo per la qualificazione agli ottavi: «Bisogna stare attenti, anche perché il Viktoria Plzen ha già detto di voler venire qui a fare la partita. L’Inter deve stare attenta, mi sembra che due anni fa hanno pareggiato e sono stati eliminati. Però, memore dell’esperienza precedente, riuscirà a vincere ed eliminare quella bestia nera del Barcellona».