Pagliari: “Prendere Conte vuol dire avere tutto il pacchetto. Inter +20”

Pagliari ha sottolineato le dinamiche in casa Inter e nella dirigenza nerazzurra. Il procuratore evidenzia l’ottimo lavoro di Conte a Milano e l’importanza di un dirigente come Marotta. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

UOMINI ESSENZIALI – Silvio Pagliari e le questioni nerazzurre: «Quando prendi un allenatore come Conte, devi prendere tutto il pacchetto. Devi sapere che a volte fa delle interviste un po’ fuori dalle righe, anche se me ne ricordo solo una davvero pesante quest’anno. Marotta è un dirigente troppo esperto e fa da collante fra l’allenatore e il Presidente Zhang. La coppia Conte-Marotta ha permesso all’Inter di rosicchiare quei 15-20 punti che negli ultimi anni dividevano l’Inter dalla Juventus. Secondo me si è dato troppo poco peso alla sua uscita dalla Juventus».