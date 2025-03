Pagelle Napoli-Inter (1-1): show Dimarco, l’attacco non brilla – CdS

Le pagelle di Napoli-Inter, stilate dal Corriere dello Sport, premiano un super Josep Martinez, bocciati invece Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Super voto ovviamente per la punizione-gioiello di Dimarco.

FRENATA – L’Inter frena in casa del Napoli ma resta comunque al primo posto, con tre squadre nel giro di tre punti tra la prima e la terza posizione. Billing risponde a tre minuti dalla fine dopo il gol gioiello di Federico Dimarco arrivato direttamente da calcio i punizione. Nella ripresa il Napoli alza i ritmi e condanna Simone Inzaghi al pareggio che nel frattempo perde per infortunio sia Hakan Calhanoglu che lo stesso Dimarco.

Le pagelle di Napoli-Inter 1-1: flop per Inzaghi

PAGELLE – Nella complicata sera di Napoli, Josep Martinez strappa un sei pieno e tiene a galla l’Inter. 5.5 invece per Francesco Acerbi che non tiene il duello con Lukaku, 7 invece per Alessandro Bastoni che salva due volte i nerazzurri. Centrocampo non brillante, con Barella che porta a casa un 6 e con Calhanoglu che si porta a casa un 5.5 dopo un solo tempo giocato. Non va meglio in attacco con Marcus Thuram e Lautaro Martinez che ricevono un’insufficienza non essendo mai pericolosi. 7.5 invece per il migliore in campo, ossia Federico Dimarco che con quella punizione prova a far sognare l’Inter. 5 per Inzaghi, che viene dominato da Antonio Conte nel secondo tempo. Fonte: Corriere dello Sport – fa.ma.