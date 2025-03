Pagelle Napoli-Inter (1-1): Dimarco da 7! 6 a centrocampo – TS

Pareggio dell’Inter contro il Napoli nel big-match di sabato sera al Maradona, con Federico Dimarco che porta in vantaggio l’Inter grazie a una super punizione dal limite dell’area. Le pagelle di Napoli-Inter stilate da Tuttosport.

PARI – Si è chiuso con un 1-1 tra Napoli e Inter al Maradona, con la squadra di Inzaghi che si tiene un punto stretto. Prima segna Dimarco, poi tanto Napoli nel secondo tempo con Billing che segna a tre minuti dalla fine. A questo si aggiungono anche gli infortuni di Hakan Calhanoglu e dello stesso Dimarco che vanno a complicare e non poco i prossimi impegni dell’Inter, con la Champions League all’orizzonte.

Le pagelle di Napoli-Inter 1-1: Dimarco l’unico top

PAGELLE – In una notte più cupa del previsto, brilla Martinez che tiene a galla l’Inter con due grandi parate. 6.5 Non proprio brillante Bisseck, che chiude con un 5.5. Altra partita perfetta di Francesco Acerbi (6.5) e di Bastoni (7) che chiudono bene Lukaku e guidano l’Inter con la solita leadership, fa bene anche da terzino. Triplo sei a centrocampo, con Mkhitaryan, Barellà e Hakan Calhanoglu che provano ad amministrare in mezzo al campo. Il turco poi alzerà bandiera bianca per il solito infortunio. Altro 7 per Dimarco che illumina il Maradona e fa sognare l’Inter. 5 e 5.5 rispettivamente per Thuam e Lautaro Martinez che lavorano a sussulti. 6 per Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – SP