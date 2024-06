Paganini netto: «Calhanoglu? Difficile rimanga all’Inter! Spiazzati»

Paganini ha parlato della vicenda legata a Calhanoglu, che si trova corteggiato dal Bayern Monaco. Il giornalista si porta avanti.

SITUAZIONE – Paolo Paganini netto sulla vicenda Calhanoglu: «Il procuratore ha fatto i suoi conti, per me è la volontà del calciatore quella di andare a Monaco e sarà difficile che rimanga. Il futuro all’Inter è molto in bilico. Anche quando uno fa un rinnovo di un contratto, oggi conta poco. E’ vero che le società se la prendono con i procuratori, ma è anche vero che le società usano i procuratori per arrivare a certi giocatori».

ACCORDO – Sempre su Tmw Radio, Paganini continua sulle questioni nerazzurre: «Spero si chiuda presto la questione del rinnovo di Inzaghi, che è il perno principale dell’Inter. Poi è chiaro che l’Inter è stata spiazzata da questa vicenda Calhanoglu, si sono trovati spiazzati dalla decisione. Il piano B in casa è Frattesi, ma l’Inter ad oggi non ha in mano il sostituto. Se lo perde, l’Inter perde uno importante. I sentori di un addio non c’erano. Al premio Bearzot ho sentito Marotta e Inzaghi e Calhanoglu rimaneva il giocatore perno della squadra del prossimo anno. Lui ha già l’accordo con il Bayern e ha messo davanti al fatto compiuto l’Inter».