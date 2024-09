Paganini: «L’Inter ha allargato la rosa. Derby esame per Fonseca»

Inter e Milan hanno giocato in maniera opposta al derby. Paolo Paganini analizza entrambe le parti e lo fa in collegamento con TMW Radio.

LE PARTI – Inter e Milan hanno superato ormai i giorni post-stracittadina. Chi in un un modo, chi nell’altro, ora si guarda alle prossime partite di campionato e non solo. Paolo Paganini analizza i due momenti: «E’ chiaro che il derby fosse un esame definitivo per Fonseca, che ha superato brillantemente. E’ un bonus che si poterà avanti per un po’, ma tutti i problemi visti prima spero che siano stati superati. Lo vedremo nelle prossime partite. L’Inter invece? L’anno scorso tutti abbiamo detto che aveva una rosa di qualità, cosa è cambiato? Se andiamo a vedere sono arrivati Taremi, Zielinski, a oggi questo discorso che non ha due squadre non esiste. Ha allargato la rosa»