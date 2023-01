Paganini: «Juventus, sentenze da rispettare. Ma ricorso legittimo»

La sentenza di quindici punti di penalizzazione per la Juventus continua a far discutere. Anche il giornalista Paolo Paganini ha commentato quanto accaduto.

SENTENZA DA RISPETTARE – Paolo Paganini ha commentato la sentenza che ha visto i bianconeri prendere 15 punti di penalizzazione in classifica. Questo il suo pensiero, pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale: “15 punti di penalizzazione per la Juventus. Le sentenze vanno rispettate, ma è legittimo il ricorso e andare fino in fondo. Trovo curioso che tutte le altre società siano state prosciolte”.