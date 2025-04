Paganini: «Inzaghi rimane all’Inter? In caso di addio una certezza»

Paolo Paganini su TMW Radio ha parlato della possibilità di addio a fine stagione di Simone Inzaghi all’Inter. Tra poco il match con il Bayern Monaco in Champions League.

MATCH – Su Inter-Bayern Monaco Paolo Paganini si è espresso in questo modo: «Non la vedo così scontata la vittoria e il passaggio del turno dei nerazzurri. Al Bayern basta un gol per pareggiare i conti. E’ chiaro che la squadra di Inzaghi è a un bivio, è fondamentale per la stagione. Credo che debba ripetere quello che ha fatto a Monaco, con attenzione ancora maggiore. Il punto di forza di questa squadra è Lautaro, che in queste partite si esalta. Può essere la sua serata davanti ai suoi tifosi»

FUTURO – Paganini non chiude infine ad una possibilità sul futuro di Inzaghi: «C’è una postilla, ossia legata al fatto che Inzaghi accetterà la politica di rinnovamento che dovrà fare necessariamente l’Inter. E’ un ciclo che si sta per chiudere, si volterà pagina e ci sarà un grande rinnovamento ma si vuole chiudere con un trionfo. Oaktree vuole puntare su giovani importanti. Se fa una scelta di andare via dall’Inter, sarà all’estero e non per una big in Italia»