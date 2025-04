Paganini: «Inter-Milan? Fondamentale anche per Inzaghi! Visto nervosismo»

Paolo Paganini ha espresso il suo punto di vista riguardo il derby tra Inter e Milan, match dal quale uscirà la prima finalista della Coppa Italia 2024-2025. Particolare enfasi sulle conseguenze del ko di Bologna per i nerazzurri.

LA SFIDA – L’Inter affronterà il Milan, stasera 23 aprile, nel match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri cercano di soddisfare due importanti propositi in un sol colpo: sconfiggere i rossoneri per la prima volta in stagione; qualificarsi in finale per continuare ad alimentare un sogno che evoca il 2010. In questo scenario, la squadra di Simone Inzaghi dovrà essere brava a dimenticare la sconfitta di Bologna, maturata nell’ultimo minuto del match a causa della splendida conclusione di Riccardo Orsolini.

Paganini sull’importanza del derby contro il Milan per l’Inter

L’IDEA – Un compito che, come ribadito dal giornalista Paolo Paganini a TMW Radio, non è per nulla scontato: «Anche per l’Inter si tratta di un match fondamentale. La sconfitta di Bologna ha lasciato qualche strascico, si è visto qualche segnale di nervosismo. Se dovessi riuscire a qualificarti per la finale, avendo la meglio su un Milan che ti ha messo sempre in difficoltà in questa stagione, riusciresti a mandare un segnale importante».