Paganini: «Frattesi? Per Inzaghi è l’alter ego di Barella. Ma insieme…»

Quella di oggi in Empoli-Inter è stata la prima da titolare per Frattesi. Paolo Paganini, nel corso di “90° Minuto”, dice la sua sulle scelte di Inzaghi e più in generale sul mondo nerazzurro.

APPLAUSO – Paolo Paganini commenta alcuni tempi legati all’Inter, uscita vincitrice dalla trasferta di Empoli. Nel corso della trasmissione Rai, il giornalista dichiara: «È uscito Barella ed è entrato Frattesi perché evidentemente Inzgahi pensa che sia il suo alter ego. Però in nazionale in ogni caso l’equilibrio insieme lo hanno trovato. Quindi può essere un’arma in più questa per l’Inter. Sapere che hai due giocatori che sanno trovare gli spazi e vedono la porta può essere importante. Da questo punto di vista possono essere centrocampisti che vanno in gol parecchio. Facciamo un plauso anche a Marotta ed Ausilio perché il mercato che ha fatto l’Inter è molto importante. Onana non è andato via a parametro zero, hanno monetizzato. Il mercato che ha fatto l’Inter è stato molto intelligente. Sono partiti pezzi da novanta ma hanno rinforzato la squadra con alternative in ogni reparto e hanno comunque mantenuto il livello molto alto. Arnautovic? Assenza pesante. Al di là degli spostamenti che Inzaghi può fare in mezzo al campo. Perdita molto importante perché è anche un giocatore che ti fa salire la squadra. ».