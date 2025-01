Paganini annuncia: «Arnautovic-Torino? Ecco cosa vuole il calciatore!»

Marko Arnautovic non è sul mercato, anche se in realtà alla prima offerta l’Inter probabilmente lo cederebbe. Il Torino lo ha sondato per sostituire Duvan Zapata, Paolo Paganini dice la sua su 90′ Minuto.

MERCATO – Il Torino non si è ancora mosso sul mercato nonostante debba sostituire l’infortunato Duvan Zapata. Paolo Vanoli ha richiesto l’attaccante esplicitamente, lo ha fatto anche dopo la vittoria con il Cagliari. Tra i profili valutati c’è Beto, ex Udinese, e anche Marko Arnautovic dell’Inter. L’austriaco ha poco spazio con Simone Inzaghi e ha segnato appena due gol in questa stagione. Paolo Paganini aggiorna sulla sua situazione con i nerazzurri: «In orbita Friedkin, che ora sono proprietari dell’Everton, è difficile che Beto venga ceduto al Torino piuttosto che alla Roma. Beto piace tanto a Vanoli, c’è anche Arnautovic però. L’attaccante vorrebbe comunque rimanere all’Inter».