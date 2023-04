Paganin: «Un onore essere paragonato a Darmian, mi piace tanto!»

L’ex calciatore Antonio Paganin ha parlato di Matteo Darmian e dell’Inter di Champions League contro il Benfica (vedi articolo) a Radio Sportiva.

ONORE − Antonio Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha parlato a Radio Sportiva nel corso del programma “Il Processo di Sportiva”: «Per me è un onore essere paragonato a Matteo Darmian. Mi piace davvero tanto, è un giocatore in cui mi identifico molto bene. Sulla Champions League e sulle possibili scelte di Simone Inzaghi posso dire che il Brozovic visto a Lisbona è un signor Brozovic, come immaginavo. Il reparto che mi è piaciuto di più è stato proprio quello di centrocampo, fulcro delle due fasi. Ha disinnescato il Benfica che non ha perso neanche contro il PSG. L’Inter ha fatto l’Inter e l’ha battuta».