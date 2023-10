A. Paganin: «Thuram-Lautaro Martinez? Coppia strana, ma efficace!»

Paganin segnala quanto fatto da Thuram e Lautaro Martinez, in gol ieri in Torino-Inter per mettere in discesa lo 0-3. L’ex difensore, intervenuto in collegamento a Radio Sportiva, non ritiene che siano una coppia d’attacco classica ma che si stiano inserendo al meglio.

AL TOP – Antonio Paganin è contento per il rendimento di Marcus Thuram: «Nessuno si aspettava che avesse un impatto così sul calcio italiano. È un giocatore che si è adattato velocemente, ha trovato subito il feeling calcistico con Lautaro Martinez. Trova la porta: lo si definiva un giocatore bravo ma senza grande score da goleador, invece sta facendo le fortune dell’Inter. È una coppia strana, ma terribilmente efficace».

SISTEMATA – Thuram e Lautaro Martinez hanno permesso di battere il Torino. Paganin va sulla partita: «Ieri l’Inter ha reso semplice una partita che era molto complicata sulla carta. Questo sta a testimoniare la forza di una squadra che, sulla carta, la vedo come antagonista del Milan. I numeri e l’espressione calcistica dicono di sì: il Napoli è partito frustrato dal cambio della guida tecnica e dalle discussioni all’interno, ha perso terreno. Ieri ha dato una bella dimostrazione di forza, ma è chiaro che in questo momento se devo mettere sul piatto della bilancia qualcosa in più dico Inter e Milan. Che stasera vincerà contro la Juventus, anche se va contro la mia natura».