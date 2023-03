Paganin: «Sfogo Inzaghi? Capisco in parte! Darmian da Nazionale»

Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sull’Inter reduce dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Porto. L’ex calciatore ha commentato lo sfogo di Inzaghi nel post partita. Una battuta, inoltre su Lautaro Martinez e Darmian

SFOGO – Queste le parole di Antonio Paganin: «L’Inter ha fatto la partita che ci si aspettava. Il vantaggio dell’andata ha creato il margine da gestire e lo hanno fatto bene. Era importante il passaggio del turno, la squadra si portava le scorie della partita con lo Spezia. Lo sfogo di Inzaghi? Lo capisco in parte. Sei all’Inter e quest’anno la squadra era la squadra strutturata meglio di tutte. Se ti è sfuggito il campionato è inevitabile essere criticato. Quest’anno si va a rimarcare l’enorme gap con chi sta davanti. Potevi rimanere lì, c’è la sconfitta con l’Empoli, con lo Spezia, il pareggio con la Sampdoria, col Monza. Avresti 8 punti in più, saresti lì. Invece stai lottando per un posto Champions League. Ok vincere la Coppa Italia e la Supercoppa ma penso che l’Inter l’abbia come obiettivo minimo».

DA NAZIONALE – Paganin si esprime sulle performance di Lautaro Martinez e Darmian contro il Porto: «Darmian è da Nazionale, è stato il migliore ieri. Andrebbe in concorrenza sulla destra con Toloi e Di Lorenzo, che hanno nelle preferenze di Mancini qualcosa in più. Può giocare anche a sinistra, ha fatto anche il centrale. In questo momento meriterebbe una chiamata in Nazionale. Lautaro Martinez? Difficile rinunciare a uno come lui. Può avere una giornata meno brillante, ha messo da parte gli egoismi e si mette a disposizione per il risultato della squadra. Nella formazione io ci metto Lautaro e poi gli altri 10».