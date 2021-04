Paganin: «Serie A, l’Inter merita la vittoria. Svolta in due partite»

Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto per parlare della partita della squadra nerazzurra in casa del Bologna

SCUDETTO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show” di Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, sulla squadra nerazzurra lanciata verso la vittoria del campionato di Serie A. «Penso di sì. Ho sempre detto della forza dell’Inter. All’inizio ha stentato, dovuto alla ripresa di un campionato così ravvicinato. Appena i valori si sono assestati, ha fatto capire che merita di vincere il campionato. Tutto è frutto di una programmazione scientifica. I risultati sono arrivati, quindi merito alla società e a Conte, che ha scelto i giocatori per arrivare all’obiettivo».

CAMPIONATO – Paganin ha aggiunto. «Campionato finito? E’ solo il Milan che ha tenuto in vita tutto, ma appena l’Inter ha fatto l’Inter la differenza è venuta fuori. Appena ha preso la sua strada, i valori di tutte sono venuti fuori. Le altre non erano in grado di tenere il ritmo».

SVOLTA – Paganin sulla svolta. «La partita col Napoli vinta quando non meritava di vincere e quella contro l’Atalanta dove ha faticato tanto».