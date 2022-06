Paganin: «Un sacrificio per Lukaku? Darei Skriniar! Un sostituito lo trovi»

L’ex nerazzurro Antonio Paganin, su Tmw Radio, ha fatto una considerazione sui movimenti di mercato dell’Inter. Per facilitare l’arrivo di Lukaku, l’opinionista sacrificherebbe Skriniar

SACRIFICIO − L’opinione di Paganin sul possibile sacrificabile in casa nerazzurra: «Un Sacrificio per Lukaku? Skriniar, perché uno come lui riesci a trovarlo. Se metti dentro uno come Lukaku con Lautaro o Dybala, il problema è degli altri e non per te. Perdi qualcosa dietro ma trovi uno che lo può sostituire. Perdere uno come Lautaro Martinez diventerebbe complicato, anche perché si è integrato bene nel mondo nerazzurro. Non sono sicuro poi che arrivi Dybala. Hai già Lautaro Martinez, perché prenderlo? Non è così fondamentale, è un giocatore forte ma che viene da un periodo difficile ma non è strategico per come gioca l’Inter».