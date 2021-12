Paganin: «Roma-Inter, nerazzurri favoriti. A Mourinho servirebbe l’impresa»

Antonio Paganin, in collegamento su TMW Radio, non ha dubbi sulla gara di domani tra Roma e Inter. Per l’ex giocatore, i nerazzurri sono nettamente avvantaggiati

ROMA-INTER − Paganin dà per favorita nettamente la squadra di Inzaghi: «Arrivano due squadre con uno stato d’animo differente, Inter lanciata e Roma in grande difficoltà anche nell’organico. Ci vorrebbe un’impresa della Roma, magari a bocce ferme con tutti i titolari diventerebbe più interessante ma così la squadra di Simone Inzaghi è nettamente avvantaggiata, se dovessi mettere il famoso centesimo lo metterei sui nerazzurri, indipendentemente dalla mia fede. Io reputavo all’inizio Juventus e Atalanta favorite e poi il Napoli. Gli infortuni spostano tanto, l’Inter le defezioni non le ha pagate. Quando aumentano gli infortuni muscolari, il problema bisogna ritrovarlo a monte».