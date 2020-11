Paganin: “Problemi Atalanta e Inter? In questa stagione...

Paganin: “Problemi Atalanta e Inter? In questa stagione ritmi frenetici”

Atalanta-Inter in programma domenica pomeriggio, le due squadre secondo Antonio Paganin soffrono i ritmi frenetici di questa stagione. Di seguito le sue parole a TMW Radio.

RITMI FRENETICI – Atalanta e Inter – che domenica si sfideranno in campionato – soffrono i ritmi frenetici di questa stagione, ne parla Antonio Paganin: «La ripresa ha visto dei ritmi frenetici. Atalanta e Inter fanno dell’intensità la loro arma vincente. La difficoltà di questo campionato sono i ritmi degli impegni. Si gioca sempre, quindi l’impressione è che alcuni giocatori siano schiavi di questi ritmi frenetici. Il Liverpool per esempio ha fatto un turnover massiccio, ma anche la squadra di Klopp ha subito in stagione».